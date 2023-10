Lenovo IdeaCentre Gaming 5, che prezzo! Oggi risparmi 100€

Il Lenovo IdeaCentre Gaming 5 Desktop è una solida soluzione per gli appassionati di gaming e per chi necessita di prestazioni elevate per svolgere compiti intensivi. Dotato di specifiche potenti, questo desktop offre un mix di processore, memoria, scheda grafica e capacità di archiviazione che lo rendono adatto a una vasta gamma di utilizzi.

Oggi questo straordinario desktop da gaming di fascia media può essere tuo a soli 799€, con uno sconto di 100€ sul suo normale prezzo di listino. Non fartelo scappare!

Il cuore di questo desktop è rappresentato dal processore AMD Ryzen 5 5600G, un’unità di elaborazione con 6 core e 12 thread, in grado di raggiungere velocità di clock da 3.9 a 4.4GHz. Questo processore offre prestazioni reattive e fluide, adatte sia per il gaming che per l’utilizzo quotidiano.

Per quanto riguarda l’archiviazione, il Lenovo IdeaCentre Gaming 5 è dotato di un’unità ibrida SSHD da 512GB in formato M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe. Questa configurazione permette di archiviare i tuoi documenti in modo rapido e sicuro, garantendo al contempo una notevole capacità di storage. La memoria RAM da 8 GB offre la possibilità di gestire più programmi contemporaneamente senza rallentamenti, contribuendo a un’esperienza utente fluida e senza intoppi.

Una delle caratteristiche più significative di questo desktop è la potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 12GB di memoria GDDR6. Questa scheda grafica offre prestazioni grafiche di alto livello, garantendo un’esperienza di gioco immersiva e fluida anche per i titoli più recenti e complessi.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home 64 bit, che offre una piattaforma moderna e intuitiva per sfruttare appieno le potenzialità di questo sistema. Questo sistema operativo garantisce la massima connettività e prestazioni senza compromessi.

Il Lenovo IdeaCentre Gaming 5 Desktop è una scelta eccellente per gli appassionati di gaming e per coloro che cercano un sistema potente e performante per le loro attività quotidiane. Con un processore reattivo, una potente scheda grafica, una generosa quantità di memoria e una solida capacità di archiviazione, questo desktop offre un’esperienza all’avanguardia. Il prezzo scontato di 799,00€ lo rende ancora più allettante!

