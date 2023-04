Lenovo IdeaCentre 3: ottimo desktop in offerta su Amazon

Se stai cercando un desktop per potenziare la tua postazione da home office, ti consigliamo l’ottimo Lenovo IdeaCentre 3. In questo momento è in offerta su Amazon a 499€, con uno sconto di 100€ sul suo normale prezzo di listino.

L’IdeaCentre 3 è dotato di un processore AMD Ryzen 5 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3), che garantisce ottime prestazioni a consumi ridotti. Inoltre, non c’è bisogno di preoccuparsi dello spazio di archiviazione: puoi conservare molte foto, musica e altri file sul suo hard disk da 2 TB. Oppure puoi optare per il tempo di avvio più breve e la velocità di trasferimento più veloce di un’unità a stato solido, con fino a 512 GB di spazio.

La memoria RAM da 8GB (2x 4GB SO-DIMM DDR4-2400) è espandibile fino a 16GB e ti permetterà di spingere le tue prestazioni lavorative o di gioco oltre il limite. La tastiera e il mouse USB, inclusi nella confezione, conferiscono a questo desktop un design elegante e minimal che rende questo pc estremamente adattabile a qualunque tipo di design interno.

Inoltre, l’IdeaCentre 3 è dotato di sei porte USB 3.1 tra cui scegliere. Quattro di esse si trovano comodamente nella parte anteriore della torre, quindi non c’è bisogno di allungarsi. L’IdeaCentre 3 è inoltre dotato di due porte USB 2.0, un lettore di schede 7-in-1 e una porta HDMI per tutte le tue connessioni. Ovviamente il computer viene spedito con Windows 11, il moderno sistema operativo di Microsoft, pre-installato. Non dovrai fare nulla: lo troverai già configurato al primo avvio. Ti consigliamo di non farti scappare questa offerta e di approfittare dello sconto di 100€ su questo desktop versatile e affidabile.

