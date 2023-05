Lenovo G27q-30: prezzo folle, in sconto del 42% ma bisogna fare presto

Il Lenovo G27q-30 è un monitor da gaming con un ampio display da 27 pollici e una risoluzione di 1920 x 1080 pixel in Full HD, ideale per godere di immagini nitide e dettagliate. Il monitor ha un design minimalista ed elegante, con bordi ultrasottili su tre lati e un supporto dalle forme sinuose.

Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, potrai acquistare questo avanzato monitor da gaming ad un prezzo decisamente interessante. Lo pagherai appena 174€, con un ENORME sconto del 42% sul suo normale prezzo di listino di quasi 300€. Ti consigliamo vivamente di non farti scappare questa occasione. Non si ripeterà molto presto.

La tecnologia AMD Radeon FreeSync Premium garantisce un’esperienza di gioco fluida, mentre il tempo di latenza di 1 ms e la funzionalità adattiva riducono gli artefatti visivi e i disallineamenti dell’immagine. L’input include 2 porte HDMI 2.0 e 1 porta DP 1.4, con il cavo DP incluso nella confezione. Il rapporto di aspetto è di 16:9. Il monitor Lenovo G27q-30 è stato progettato per offrire prestazioni elevate uscita video, grazie allo schermo QHD da 27 pollici con 2560 x 1440 di risoluzione, ai bordi quasi senza cornice e alla gamma di colori del 99% sRGB e del 90% DCI-P3.

La luminosità di 350 nit consente di godere di immagini nitide anche in ambienti molto luminosi. Il monitor è dotato di tecnologia Natural Low Blue Light e di un design di regolazione dell’altezza per un comfort visivo ottimale durante il gioco. Il monitor Lenovo G27q-30 è dotato di un ricchissimo arsenale di porte e slot, tra cui 2 ingressi HDMI, 1 ingresso DP (Display Port), un jack per l’audio, un ingresso per l’alimentazione e uno Kensington Lock per la sicurezza. Gli altoparlanti integrati da 3 W consentono di godersi un’esperienza audio e video completa.

Questo monitor da gaming offre una combinazione di alta qualità e prestazioni eccezionali, che lo rendono ideale per i giocatori più esigenti e per chi cerca un’esperienza di gioco ottimale senza compromessi. Te lo diciamo molto chiaramente: a 174€ è da prendere immediatamente! Andrà out of stock in pochissimo tempo. Non fartelo rubare dagli altri clienti.

