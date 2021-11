Lenovo: eccezionali auricolari a 22€, promo SHOCK (-50%)

Questi nuovi auricolari true wireless di Lenovo, belli esteticamente e super completi, sono già in gran sconto su Amazon. Un wearable completo sotto ogni punto di vista, dotato anche di riduzione elettronica del rumore, che permette di effettuare telefonate senza alcun problema, anche in luoghi affollati. Con la promozione che ho scovato, risparmi un sacco e porti a casa il device a 22€ circa appena. Mettilo subito nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “VDU6XTEG”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Lenovo: eccezionali auricolari in gran sconto su Amazon

Un oggetto di design, innanzitutto. Un design semi in ear, quello delle cuffiette, che ti permette di tenere ben saldo il wearable alle orecchie, senza tuttavia provocare l'effetto “isolamento assoluto”, tipico di altri modelli.

Buona qualità audio durante l'ascolto musicale, ma anche durante le conversazioni telefoniche. Infatti, come anticipato in apertura, il device è equipaggiato con tecnologia di cancellazione elettronica del rumore. La custodia di ricarica di questo gioiellino – bella ed elegante – non solo permette di prolungarne l'autonomia energetica, ma protegge le singole cuffiette nel momento in cui non le usi.

Non mancano naturalmente nemmeno i comandi touch. In questo modo, dopo aver collegato allo smartphone gli auricolari – attraverso il Bluetooth 5.0 – potrai gestire musica e telefonate senza dover ogni volta prendere il wearable.

Insomma, questo gioiellino di Lenovo è decisamente interessante e – a questo prezzo – è un vero e proprio affare. Non perdere l'occasione di risparmiare il 50% sul prezzo pieno, direttamente su Amazon: mettili subito nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “VDU6XTEG”. In questo modo, li porti a casa a 22€ circa appena e godi anche di spedizioni assolutamente gratuite.