Lenovo: eccellenti auricolari a prezzo SHOCK (16€)

I Lenovo LP40 sono degli ottimi auricolari true wireless, poco conosciuti in Italia. Un prodotto decisamente interessante, che ora – grazie alle super promozioni del momento – porti a casa a 16€ circa appena da Amazon: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “I9FLBTDA”. Le spedizioni sono assolutamente gratis.

Lenovo: eccezionali auricolari in gran sconto su Amazon

Un design semi in ear per le cuffiette, l'ideale per tenere ben salde le cuffiette alle orecchie, senza però isolare eccessivamente dall'ambiente circostante. Un'ottima qualità audio, sia in ascolto di musica che in chiamata, e comandi touch super semplici e intuitivi.

Il case di ricarica, compatto ed elegante, è perfetto per proteggere le cuffiette quando non le usi, ma anche per ricaricarle. In questo modo, l'autonomia energetica viene amplificata in modo decisamente interessante. La connessione Bluetooth 5.0 permette al wearable di rimanere connesso allo smartphone anche nel lungo raggio.

Insomma, un prodotto decisamente interessante. Questi auricolari senza fili di Lenovo, a questo prezzo, non puoi perderli, direttamente da Amazon: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “I9FLBTDA”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.