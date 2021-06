Quella degli auricolari super premium di Lenovo è la classica occasione d'oro nascosta nei meandri di Amazon. Sta lì, poco visibile, e non compare nei risultati di ricerca. In questo modo, la possibilità di approfittarne deriva dal passaparola, esattamente come faccio io oggi. Con il codice sconto che ho reperito, tagli del 50% il prezzo già bassissimo: alla fine, li paghi 12,99€ e le spedizioni sono assolutamente gratis.

È talmente assurdo, da essere tutto vero, ma sii rapido: metti il prodotto nel carrello, direttamente su Amazon, e poi inserisci il codice sconto “WT3JWJGW”. A quel punto, concludi il tuo ottimo acquisto.

Auricolari Lenovo QT81 a prezzo impossibile su Amazon

Lo so, difficile rimanere impassibili davanti al design di questo gioiellino. È curato nei mini dettagli ed è in grado di distinguersi bene dalla massa di competitor. Come? Con la presenza del display, ad esempio. Non solo avrai la possibilità di leggere la percentuale di carica della custodia, ma anche dei due auricolari.

E proprio loro, le cuffiette, hanno un'architettura semi in-ear che è tutta particolare. Infatti, pur non compromettendo vestibilità e comfort, si avvalgono di tratti estetici più squadrati e spigolosi. In questo modo, è possibile creare un look super premium, che dà il perfetto continuo alla piacevole sensazione che avrai al tatto, non appena ne prenderai in mano una.

Ma le prestazioni? Eccezionali, sia che si tratti di ascoltare musica, che di parlare al telefono. Inoltre, il Bluetooth 5.0 garantisce una stabilità di connessione eccellente e questo, naturalmente, contribuisce alla qualità globale d'uso. Non mancano i comodi e utili comandi touch direttamente sulle cuffiette: potrai gestire la riproduzione musicale e le telefonate direttamente dal wearable.

Queste elevatissime prestazioni, fanno preoccupare sotto il profilo dell'autonomia energetica, ma qui – gli auricolari Lenovo QT81 – sono pronti a sorprendere ancora. Con un case di ricarica portatile da 1200 mAh arrivi a godere di 30 ore di utilizzo, prima di dover procedere alla ricarica. Se ascolti musica, puoi tradurre queste ore in circa 450 canzoni. È sorprendente, ma ti avevo anticipato che niente era stato lasciato al caso.

Il momento di approfittarne e fare un vero affare è adesso: metti il tuo nuovo wearable premium nel carrello Amazon e, prima di pagare, inserisci il codice sconto “WT3JWJGW”. Le spedizioni sono assolutamente gratis, seppur non rapide. Vuoi conoscere in anticipo le occasioni nascoste? Non resta che iscriverti al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net, allora: trovi un sacco di offerte eccezionali, postate in anteprima e destrante ai più veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone