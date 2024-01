Lenovo Chromebook a soli 249€?! Sì, però fai presto!

I Chrome sono particolari portatili basati sul sistema operativo Chrome OS, un sistema operativo leggero e veloce. Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è uno di questi e ora è scontatissimo su Amazon. Grazie al ribasso lo pagherai solo 249,00€: ben 100€ in meno rispetto al prezzo originale di 349,00€! Scopriamo insieme tutte le sue caratteristiche tecniche.

Tutte le caratteristiche del Chromebook Lenovo

Con il processore Intel Celeron N4500, il Chromebook offre prestazioni fluide e reattive per tutte le attività quotidiane, dal navigare sul web al lavoro con documenti e applicazioni web. La memoria RAM da 4 GB permette di gestire più attività contemporaneamente senza alcun rallentamento, aprendo diverse schede web, lavorando su documenti e applicazioni web in modo fluido. La batteria eccezionale da 12 ore garantisce una durata sufficiente per lavorare o intrattenersi durante tutta la giornata senza preoccupazioni di scaricamento.

Parlando della qualità del display, è evidente grazie alla risoluzione Full HD e dalla grandezza di 15,6 pollici, che regala immagini nitide e dettagliate da qualsiasi angolazione. La vivacità dei colori e la luminosità adeguata consentono un utilizzo confortevole anche in ambienti luminosi.

Con Chrome OS come sistema operativo, il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook offre una piattaforma leggera e veloce progettata specificamente per l’uso su dispositivi portatili. Basato sul web, Chrome OS consente l’accesso a tutte le app e ai servizi web più popolari senza necessità di installare ulteriore software.

E non manca neanche uno slot di sicurezza Kensington Nano, offrendo la possibilità di fissare il dispositivo a un tavolo o a una scrivania per una maggiore tranquillità.

Questo laptop è perfetto per tutti i compiti ordinari. Prendilo subito per soli 249,00€ invece di 349,00€.

