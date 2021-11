Lenovo: auricolari super PREMIUM a 20€, follia su Amazon

Un modello di auricolari Lenovo pazzesco, con design semi in ear, super elegante e curato in ogni dettaglio. Questo gioiellino true wireless adesso puoi prenderlo a prezzo di lancio ridicolo su Amazon: mettilo subito nel carrello e – prima di procedere all'ordine – applica il codice “JD7DJ2AA”. Lo prendi a 20€ circa e godi di spedizioni assolutamente gratuite, seppur non rapide.

Lenovo: eccellenti auricolari in gran sconto su Amazon

Un wearable di ultima generazione, naturalmente true wireless. Un paio di cuffiette bellissime esteticamente, dotate di comandi touch intelligenti, che si collegano allo smartphone sfruttando il Bluetooth 5.0.

Ottima qualità audio sia durante l'ascolto musicale, che in chiamata. Non manca la riduzione smart del rumore. A completare il quadro, una buona autonomia energetica, prolungata dal case di ricarica, anch'esso super bello sotto il profilo estetico.

Un prodotto così normalmente ha un prezzo ben più elevato. Tuttavia, adesso puoi portarlo a casa a una cifra irrisoria da Amazon e non solo: godi anche di spedizioni assolutamente gratis. Come fare? Semplicissimo: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “JD7DJ2AA”. Questi spettacolari auricolari di Lenovo sono un'ottima idea regalo di Natale, a basso costo ma d'effetto, oppure una valida risposta alla tua ricerca di un buon wearable da usare tutti i giorni.