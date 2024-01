L'Enorme pista Hot Wheels CROLLA al -56%!

Il Mega Autolavaggio Color Reveal Hot Wheels City è un playset autonomo progettato per regalare ai bambini dai 4 anni in su un’esperienza di gioco emozionante e ricca di sorprese. Il set presenta un’innovativa auto Color Reveal, una sorta di “due-in-uno” che si nasconde sotto un rivestimento misterioso. L’elemento magico entra in gioco quando l’auto viene immersa in acqua: il rivestimento verde si dissolve, svelando una delle molteplici versioni disponibili della macchinina.

Oltre a questo, il set offre una pista da corsa completa di rampa, giro della morte e spirale. Dopo un entusiasmante giro sulla pista, l’auto può essere guidata nella vasca dell’autolavaggio. Questa vasca innovativa è dotata di due serbatoi d’acqua distinti, uno per l’acqua fredda e uno per l’acqua calda. Riempendo la vasca con acqua fredda, l’auto cambierà colore; riempendola con acqua calda, l’auto tornerà al suo originale splendore.

Durante il percorso sulla pista, eventuali schizzi d’acqua in eccesso vengono raccolti in dei vassoi removibili. Il set può anche essere facilmente ripiegato per essere conservato con facilità. I bambini possono prendere il controllo di alcune sezioni della pista, interagendo manualmente con i bracci robotici ispirati a un vero autolavaggio. Questi bracci possono lavare, asciugare e persino lustrare l’auto, rendendo il gioco coinvolgente e interattivo.