L'elicottero dei pompieri LEGO è una perfetta idea regalo a meno di 10 euro

Se sei in cerca di un’idea regalo economica in grado però di far felice il tuo bambino o la tua bambina, il set LEGO City Elicottero dei Pompieri è perfetto. Include 2 elementi lancia-acqua per simulare lo spegnimento degli incendi e persino la minifigure del pilota: su Amazon il prezzo è di soli 9,90 euro.

Elicottero dei Pompieri LEGO: un regalo divertente e istruttivo

Il set permette di costruire un elicottero da salvataggio, con la possibilità di far salire a bordo il pilota dei vigili del fuoco e spegnere gli incendi grazie ai due elementi lancia-acqua. I rotori girano davvero e l’abitacolo si apre per rendere il gioco ancora più realistico e coinvolgente.

Un giocattolo LEGO che diverte ma che aiuta anche a sviluppare concentrazione, coordinazione e fantasia nelle varie fasi di costruzione, che possono rese ancora più divertenti dall’app LEGO Builder in cui è possibile costruire seguendo le istruzioni in 3D, ruotando e zoomando i pezzi salvando i progressi per continuare quando si vuole.

Un piccolo mondo da esplorare, pensato per ore di divertimento. Acquista adesso il set LEGO City Elicottero dei Pompieri a soli 9,90 euro su Amazon.