LEGO Technic 42143 Ferrari Daytona SP3: su Amazon risparmi oltre 130€

Il set LEGO Technic 42143 Ferrari Daytona SP3 è in fortissimo sconto su Amazon. Questo lussuoso set riproduce una delle più iconiche vetture del Cavallino di Maranello e oggi può essere tuo con un robusto sconto del 30%. Puoi risparmiare subito oltre 130€!

I set della LEGO sono ambitissimi dai collezionisti, specie quando parliamo di set dedicati ai collezionisti adulti. A questo prezzo, il LEGO Technic 42143 Ferrari Daytona SP3 può essere considerata una preziosa opportunità di investimento, in vista del futuro ritiro dal mercato.

Con 3.778 pezzi, il modellino include dettagli accattivanti come le porte a farfalla, lo sterzo, il motore V12, il cambio sequenziale a 8 velocità con palette, il tetto rimovibile e gli ammortizzatori. Questo set LEGO Technic è il quarto di una serie di costruzioni LEGO supercar, chiamata LEGO Technic Ultimate Car Concept, ispirata alle auto più lussuose del mondo.

Il set comprende una targhetta da esposizione e un numero di serie unico per sbloccare contenuti e premi online. Questo modellino è un’ottima idea regalo per gli appassionati di auto e di ingegneria e ha una confezione esclusiva che include un libretto sulla collaborazione tra i designer LEGO e Ferrari.

Se sei a caccia di un’occasione per ampliare la tua collezione di set LEGO, di stra-consigliamo di non farti scappare questa opportunità. Quello dedicato alla Ferrari Daytona SP3 è in assoluto uno dei set più belli e completi usciti nell’arco degli ultimi anni. Grazie all’offerta di oggi, il set LEGO Technic 42143 Ferrari Daytona SP3 ti costa 315€, contro un normale prezzo di listino di 449€!

