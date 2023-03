Costruisci il tuo TIE Bomber con LEGO Star Wars: oggi al 21% di sconto

Se sei un grande amante di cultura pop e cultura nerd, non puoi non amare un grande classico come Star Wars. E se ami anche i LEGO, il gioco è fatto. Tra i set collezionabili, ce n’è uno a cui non potrai rinunciare una volta sentito il prezzo bassissimo. Da oggi puoi costruire un TIE Bomber con LEGO Star Wars a soli €51,34 su Amazon, grazie alle offerte di primavera di Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Lego Star Wars: il TIE Bomber che hai sempre sognato

Il set di LEGO Star Wars comprende Starfighter TIE Bomber, 3 mini figure (tra cui Darth Vader) e una figura di Droide Gonk. Questo gioiellino, riprodotto fedelmente, ha una cabina di pilotaggio apribile con spazio per una mini figure, un vano testata con funzione di lancio, uno spazio per 4 bombe (6 incluse nel set) e 2 shooter. Chi sono i protagonisti di questa avventura spaziale? Oltre a Darth Vader con spada laser troverai il Vice Ammiraglio Sloane e un pilota di TIE Bomber, ognuno con pistola giocattolo blaster.

Questo set è sia un bellissimo accessorio da esposizione, sia un giocattolo per i più piccini, dai 9 anni in su. I bambini possono divertirsi a trasportare le bombe ai TIE Bomber, pronto a decollare per una nuova missione: ad attenderli c’è un piccolo carrellino per una mini figure. Con ben 625 pezzi da assemblare, il divertimento è assicurato. Costruisci questa fedele riproduzione da zero, per un piacevole passatempo in solitaria o insieme ai tuoi amici e la tua famiglia.

Se sei un fan della saga di Star Wars, questo è un oggetto da collezione che non puoi proprio lasciarti scappare ad un prezzo così basso. Acquista LEGO Star Wars TIE Bomber a soli €51,34 su Amazon, con uno sconto del 21% con Prime in occasione delle grandi offerte di primavera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.