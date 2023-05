Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker, l'avventura su Switch a 34€

Se vuoi un nuovo titolo per svegliare la tua Nintendo Switch dal torpore ma non sei in cerca di qualcosa troppo complicato bensì ti vuoi divertire, ridere e non accorgerti che si son fatte le otto di sera e forse è tempo di cenare… in quel caso non puoi ignorare Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker.

Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker, vivi l’avventura sulla tua console dei sogni

Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker ti fa entrare all’interno di una spaziale di cui non vorrai mai smettere di far parte. Eccezionale come tutti gli altri capitoli della saga LEGO, questo titolo in particolare non ti fa pentire un secondo dell’acquisto.

In particolar modo, se sei in cerca di un mondo da esplorare e di cieli e spazi in cui volare senza limiti per raggiungere luoghi iconici, sei esattamente nel posto giusto.

Pensa che all’interno del gioco troverai centinaia di personaggi e veicoli oltre a poterti godere la storia di Star Wars sotto prospettive mai viste prima d’ora. Praticamente uno spasso se pensi che non manca il classico humor di questa serie di giochi che ti farà anche sbellicare.

