LEGO Star Wars Baby Yoda: scontatissimo a soli 67€ su Amazon (-25%)

Sei super appassionato della saga di Star Wars e ti piace collezionare qualsiasi tipo di oggetto che possa richiamare i film di Guerre Stellari? Il tuo bambino ha la tua stessa passione e, per di più, ama giocare con i mattoncini colorati più famosi di sempre? Bene, in tal caso, non puoi assolutamente perdere questa offerta pazzesca che ti propone oggi Amazon. Infatti, puoi acquistare questo magnifico LEGO Star Wars Baby Yoda in offerta al prezzo di soli 67,49 euro invece di 89,99 euro.

Potrai portarti a casa questo incredibile set, risparmiando alcune decine di euro, solamente se approfitterai subito dello sconto top del 25%. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire di diversi vantaggi, come ad esempio spedizione e reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Perfetto in ogni suo piccolo dettaglio, potrai ricreare il personaggio di Baby Yoda in ogni particolare. Questo simpaticissimo modellino, ha la testa, la bocca e le orecchie orientabili, in questo modo potrai divertirti a ricreare scene ed espressioni che contraddistinguono questa iconica creatura del mondo di Guerre Stellari.

Incluso nel prezzo, avrai anche una manopola del cambio dell’astronave Razor Crest, il giocattolo preferito di Grogu. Indicato per i bambini di età non inferiore ai 10 anni, questo magnifico set LEGO include una targhetta che riporta alcune informazioni e curiosità, e una minifigura LEGO di Grogu.

Si tratta, insomma, di un gadget unico e imperdibile per chi come te è un grande fan della saga di Star Wars, perfetto da mettere in mostra non solo in casa, ma anche all’interno del tuo ufficio. Con 1.073 pezzi, preparati ad ospitare a casa tua il personaggio più simpatico della galassia: corri su Amazon e acquista subito questo spettacolare LEGO Star Wars Baby Yoda in offerta.

Affrettati, lo sconto del 25% potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe un vero peccato dover acquistare questo modellino a prezzo pieno. Non perdere altro tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.