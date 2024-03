LEGO per Pasqua 2024: fantastici set in offerta da regalare

Se quest’anno per Pasqua vuoi fare qualcosa di più originale, oltre al classico uovo di cioccolato (perché a quello nessuno merita di rinunciarvi!) perché non optare per un fantastico set LEGO in offerta? Magari a tema oppure no, può essere un’idea diversa dal solito per regalare o regalarti una piccola gioia per la festa che apre la primavera.

La pagina ufficiale Amazon ti permette di dare un’occhiata, ma dopo il pulsante trovi la nostra pratica e veloce selezione che ti guiderà verso i set LEGO più belli che potresti regalare approfittando anche degli sconti disponibili. Cominciamo subito, allora!

Non si può che cominciare con il set LEGO più adatto per le festività pasquali, un coniglietto bianco che si trasforma anche in una foca o in un pappagallo. Bello e originale, è tuo a soli 18,90 euro.

Sicuramente più originale è questo coniglietto DREAMZzz basato sull’omonima serie TV in offerta a 19,90 euro

I colori del gufo Edvige di Harry Potter richiamano certamente il clima pasquale. Puoi acquistarlo a 19,99 euro.

In tema primaverile c’è certamente il set LEGO ispirato al videogioco Animal Crossing, uno dei più rilassanti e adatti alla nuova stagione su Nintendo Switch. Puoi acquistarlo a 39,99 euro.

Perfetto per la bella stagione in arrivo è anche questo set LEGO che ti permette di costruire due magnifici rami di fiori di ciliegio. Puoi acquistarlo a 14,99 euro.

Molto colorato e in tema pasquale è il LEGO Nido dell’Uccellino: e costa anche poco, soltanto 12,99 euro.

Adorabile è anche il LEGO Creator 3 in 1 con cui assemblare un delizioso annaffiatoio con fiori finti: è in offerta a 28,48 euro.

Chiudiamo con una nuova arrivata: la Volpe Rossa giocattolo, un set nuovo di zecca che si trasforma anche in un gufo e uno scoiattolo. Tuo a 49,99 euro.

Non possiamo che augurarti buoni acquisti e buon divertimento con l’assemblaggio di un LEGO mentre gusti un ottimo uovo di Pasqua!