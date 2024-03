LEGO per la Festa della Donna: 10 set in offerta da REGALARE

Le mimose sono troppo mainstream? Siamo d’accordo, perché non regalare un piccolo pensiero LEGO per la Festa della Donna? Se sei qui sicuramente ci hai già pensato, ecco perché andremo subito dritti al sodo segnalandoti ben 10 set in consegna anche per domani che ti permetteranno di fare un fantastico regalo dell’ultimo momento. Ti suggeriamo quindi di sbrigarti.

Cominciamo quindi dal LEGO Creator Fiori di Ciliego disponibile a soli 11,99 euro

Passiamo al LEGO Creator Set di Girasoli Finti, disponibile anche questo a soli 11,99 euro

Il LEGO Creator Set di Rose Finte è disponibile a 14,99 euro

Il magnifico LEGO Icons Bonsai a 39,90 euro

Il LEGO Creator Fiori di Loto anche questo a 11,99 euro

Il nuovo LEGO Icons Bouquet di Rose a 59,99 euro

Il set LEGO Creator Fiori Finti Narcisi a 11,99€

Il ricco LEGO Bouquet di Fiori Selvatici a 53,54€

L’originale LEGO ornamento a forma di cuore a 12,99€

Chiudiamo col grazioso set LEGO Icons Piante Grasse Artificiali a 49,99 euro