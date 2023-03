LEGO Marvel Sanctum Sanctorum: il mondo di Dottor Strange a un prezzo FOLLE

I LEGO sono una passione universale che coinvolge grandi e piccini. L’universo LEGO è talmente vasto che è impossibile non trovare qualcosa che possa essere di vostro gradimento. Oggi, in particolare, vogliamo catturare l’attenzione di tutti gli amanti dell’universo Marvel grazie all’incredibile offerta di Amazon riguardante l’enorme e super dettagliato set Marvel Sanctum Sanctorum. Il suo prezzo di listino di 249,99 euro scende fino a quota 169,99 euro grazie allo sconto del 32% che corrisponde a un risparmio di quasi 100 euro.

LEGO Marvel Sanctum Sanctorum: un modellino di altissima qualità

Questo set corrisponde al modellino dell’iconica residenza del Dottor Strange e presenta un edificio modulare a 3 piani, molti dettagli del film e 9 famose minifigure LEGO del Marvel Cinematic Universe. I fan possono ricreare e celebrare le scene classiche di Avengers: Infinity War e di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, grazie ai dettagli realistici presenti in tutto il set. Addirittura l’ultimo piano ospita il museo delle collezioni mistiche, in cui sono presenti il mantello della Levitazione, un forziere, una lancia, 2 asce e uno scudo, oltre ad altri oggetti magici.

Al piano intermedio, invece, c’è una biblioteca con 2 sedie, una lampada e un portale nascosto da una porta, con tessere per 3 differenti dimensioni, che possono essere cambiate usando le leve sul retro dell’edificio. Il piano terra ha una scala, una laurea in medicina appesa al muro e una poltrona verde; le pareti del modello possono essere riconfigurate per mostrare un poster di Capitan America, Gargantos o un portale vuoto.

Le 9 iconiche minifigure LEGO Marvel rappresentano Doctor Strange, Wong, Iron Man, Spider-Man, Fauce d’Ebano, Mordo, Sinister Strange, Zombie Strange e Scarlet, oltre a una serie di accessori originali e armi. Insomma si tratta di un meraviglioso modellino da costruire e personalizzare che può essere esibito come decorazione di casa. Solo per oggi potreste acquistarlo a soli 169,99 euro invece di 249,99 euro e a questo prezzo non potete farvelo scappare anche perché con Amazon avrete la possibilità di riceverlo in pochi giorni, con consegne gratuite e potete anche pagarlo a rate.

