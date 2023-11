Lego Marvel Collection per PS4: MEGA sconto del 27% su Amazon

Se sei un appassionato di supereroi e giochi divertenti, non puoi farti sfuggire l’incredibile offerta del 27% di sconto su Amazon per la collezione Lego Marvel per PS4. Questo pacchetto eccezionale include tre entusiasmanti giochi Lego Marvel: Lego Marvel Super Heroes, Lego Marvel Avengers e Lego Marvel Super Heroes 2, insieme a tutto il contenuto del Season Pass di ciascun gioco. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 21,94 euro.

Lego Marvel Collection per PS4: le scorte a disposizione sono quasi finite

In Lego Marvel Super Heroes, immergiti in un’avventura epica mentre indossi i panni di vari personaggi, unendo le forze per fermare Loki e un’orda di Criminali Marvel intenzionati a assemblare un’arma devastante capace di distruggere il nostro pianeta. Attraverso un gameplay coinvolgente e puzzle creativi, sperimenta la magia del mondo Marvel in modo unico e divertente.

Nel secondo titolo, Lego Marvel Avengers, catapultati nell’universo cinematografico Marvel e vesti i panni dei tuoi eroi preferiti, rivivendo le storie emozionanti e avvincenti di alcuni dei film più iconici. Con una grafica straordinaria e una vasta gamma di personaggi da controllare, questo gioco offre un’esperienza che soddisferà sia i fan accaniti che i neofiti dell’universo Marvel.

L’avventura continua con Lego Marvel Super Heroes 2, in cui potrai unirti ai tuoi supereroi e supercattivi preferiti provenienti da ere e realtà diverse. Entra in azione contro Kang il conquistatore, un viaggiatore del tempo, in un’avventura originale e inedita. Con una trama avvincente, nuovi personaggi e ambienti stupefacenti, questo gioco amplifica l’esperienza Lego Marvel a livelli epici.

Questa offerta è un’opportunità unica per immergersi completamente nell’universo Marvel con tutti e tre i giochi della collezione a un prezzo irresistibile. Non lasciarti sfuggire l’occasione di vivere emozioni straordinarie con i tuoi supereroi preferiti. Acquista subito la Lego Marvel Collection per PS4 su Amazon e preparati per un’esperienza di gioco straordinaria. Non perdere altro tempo e acquistalo subito al prezzo speciale di soli 21,94 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.