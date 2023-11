Lego MANIA: occasioni TOP al Black Friday 2023 di Amazon

Le offerte Black Friday 2023 di Amazon sono iniziate e comprendono prodotti davvero di ogni genere. Siamo di fronte alla tua grande occasione di iniziare a fare i regali di Natale e, perché no, regalarti tu stesso qualcosa di incredibile. In questo caso, andiamo alla scoperta dei migliori set LEGO in offerta.

Proprio così: la selezione seguente ti permette di dare uno sguardo ad alcuni dei più belli set LEGO che puoi acquistare in sconto grazie al Black Friday di Amazon. Ti consigliamo di sbrigarti perché, come immagini, a questi prezzi andranno a ruba.

I migliori set LEGO in offerta Black Friday 2023 su Amazon

Andiamo quindi con la nostra selezione. Prendi pure carta e penna.

LEGO 10988 DUPLO Lo Scuolabus, Gioco Educativo a 14,99 euro invece di 49,99

LEGO Harry Potter Stendardo della Casa Tassorosso a 23,20 euro invece di 34,99

LEGO City Ospedale a 69,99 euro invece di 99,99

LEGO Indiana Jones L’Inseguimento dell’Aereo a Elica a 24,89 euro invece di 34,99

LEGO Speed Champions Mclaren Solus GT & McLaren F1 a 32,89 euro invece di 44,99

LEGO Harry Potter Dobby L’Elfo Domestico a 22,79 euro invece di 29,99

LEGO Star Wars Shuttle Jedi di Ahsoka Tano a 67,79 euro invece di 74,99

LEGO Speed Champions Koenigsegg Jesko a 18,99 euro invece di 24,99

LEGO Star Wars Il Bambino a 67,49 euro invece di 89,99

LEGO Marvel Io Sono Groot a 38,99 euro invece di 49,99

LEGO Star Wars Millenium Falcon a 136 euro invece di 169,99

Con la nostra selezione è tutto, ricordati di affrettarti per approfittare di questi incredibili sconti perché sono disponibili fino ad esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.