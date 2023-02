Lego Icons Optimus Prime: l'offerta che tutti i fan dei Transformers stavano aspettando

Il set LEGO Icons Optimus Prime è un prodotto imperdibile per tutti gli appassionati di costruzioni e dei Transformers. Oggi su Amazon è possibile acquistarlo con uno sconto del 20%, al prezzo incredibile di 143,99 euro. Ricorda che grazie ad Amazon puoi effettuare il reso gratuito del prodotto entro 30 giorni dalla data d’acquisto.

LEGO Icons Optimus Prime: con questo prezzo sta andando a ruba

Questo modellino LEGO da costruire 2 in 1 è un’accurata rappresentazione di Optimus Prime, il leggendario leader degli Autobot. Con i suoi 19 punti di snodo, l’Autobot può essere trasformato da robot a camion e viceversa, proprio come nella serie animata degli anni ’80. Ma non è tutto: il set include anche una serie di accessori iconici, come il blaster ionico, la Matrice di comando degli Autobot, l’ascia Energon, il cubo Energon e il jetpack, che permettono di personalizzare il modellino in modalità robot o in modalità camion.

Il livello di dettaglio di questo set LEGO è davvero impressionante: è possibile aprire il torace e scoprire la Matrice di comando degli Autobot, oppure aggiungere il jetpack per una maggiore fedeltà alla versione originale. Il set include anche una targhetta con i dati di Optimus Prime, che lo rende perfetto da esporre come decorazione di casa.

Il set LEGO Icons Optimus Prime fa parte di una gamma di prodotti LEGO per adulti, pensati per gli appassionati di costruzioni alla ricerca di un progetto coinvolgente e stimolante. È anche un’ottima idea regalo per un compleanno, per Natale o per un’altra occasione speciale, adatta a uomini, donne, madri, padri, mariti o mogli, e ai fan di Optimus Prime e dell’universo dei Transformers o delle costruzioni LEGO.

In sintesi, se sei un fan dei Transformers o delle costruzioni LEGO, non puoi perdere l’occasione di acquistare il set LEGO Icons Optimus Prime su Amazon con uno sconto del 20%. Questo gioco oggi ha un prezzo di soli 143,99 euro. Affrettati prima che gli ultimi pezzi a disposizione si esauriscano.

