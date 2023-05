LEGO Horizon Forbidden West: super sconto del 30% su Amazon

Se sei un appassionato di LEGO e un fan della serie di videogiochi Horizon, allora non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare il set LEGO Horizon Forbidden West con uno sconto incredibile del 30% su Amazon. Questo set è perfetto per gli adulti che amano le attività pratiche e rilassanti, offrendo loro la possibilità di immergersi nel mondo affascinante e post-apocalittico di Horizon Zero Dawn, a un prezzo speciale di soli 62,99 euro.

LEGO Horizon Forbidden West: l’offerta che stavi cercando

Il set include un modellino in mattoncini della più iconica macchina di Horizon Forbidden West: Collolungo. Questa creazione LEGO è stata realizzata con attenzione ai dettagli, catturando l’essenza dell’ambiente circostante. Tra le caratteristiche del paesaggio di questo modellino da costruire, troviamo una betulla in mattoncini, dell’erba alta e persino un semaforo arrugginito con una vite avvolta intorno. È davvero sorprendente come i mattoncini LEGO siano stati utilizzati per creare un’ambientazione così riconoscibile e affascinante.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il set include anche una minifigure del personaggio LEGO Aloy, l’indomita eroina di Horizon Zero Dawn. Aloy viene fornita con il suo iconico arco e una lancia, entrambi costruiti interamente con mattoncini LEGO. Inoltre, il set comprende anche una Vedetta, un’unità meccanica dotata di un sensore oculare con occhi blu, gialli o rossi a scelta. È proprio come essere immersi nel mondo del videogioco.

Con 1.222 pezzi, questo set LEGO Horizon Forbidden West è un vero tesoro per i collezionisti e gli appassionati adulti. È ricco di dettagli unici, come la testa del Tallneck a forma di disco, le antenne che sporgono dal collo, la coda e le lunghe gambe. La cura dei dettagli è sorprendente e rende questa creazione LEGO un vero e proprio pezzo da esposizione. Puoi rendere omaggio al mondo di Horizon Zero Dawn esponendo il Tallneck con tutti i suoi dettagli originali sul suo supporto in salotto o in ufficio, e farlo diventare il centro di attenzione grazie a questo set da collezione.

Se stai cercando un regalo speciale per un adulto creativo, questo set LEGO è un’ottima scelta. Puoi regalarlo a un compleanno, o anche come sorpresa per un amico appassionato della serie di videogiochi Horizon. Sarà un dono indimenticabile che permetterà loro di immergersi nel mondo affascinante di Horizon Forbidden West e di dare vita a questa avventura attraverso i mattoncini LEGO. Non perdere l’occasione di acquistare questo set su Amazon con il 30% di super sconto. Prenditi il tuo tempo per costruire, esplorare e goderti l’avventura che LEGO e Horizon hanno creato per te, ad un prezzo speciale di soli 62,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.