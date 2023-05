LEGO Harry Potter la Stanza delle Necessità in offerta su Amazon (-30%)

Il tuo bambino è un fan sfegatato del maghetto più amato di sempre e gli piace collezionare ogni gadget della famosissima saga di Harry Potter? In tal caso, non puoi assolutamente lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile che ti propone oggi Amazon. Potrai far felice il tuo bambino, acquistando subito questo magnifico set LEGO Harry Potter la Stanza delle Necessità al prezzo di soli 34,99 euro.

Tuttavia, per poter acquistare questo imperdibile modellino da ricostruire, dedicato al mondo di Harry, dovrai necessariamente affrettarti e approfittare subito dello sconto super conveniente del 30%. Realizzato in maniera perfetta e minuziosa in ogni singolo particolare, il set LEGO – che potrai acquistare a meno di 35,00 euro ancora per poco – ti consentirà di riprodurre alcune stanze più importanti del castello di Hogwarts.

Avrai la possibilità di costruire con gli iconici mattoncini colorati della LEGO, magari insieme al tuo bambino o con i tuoi amici, la Stanza delle Necessità, nonché una parte del castello perfetto in ogni suo minimo particolare. Potrai riprodurre fedelmente il modellino della straordinaria vicenda che fa riferimento al capitolo di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2.

Dunque, grazie a questo spettacolare set LEGO, potrai vivere nuovamente tutte le emozioni che hai provato nel guardare le scene indimenticabili del film ed avrai la possibilità di ricostruire anche la stanza rimovibile al piano superiore dedicata alla Dama Grigia. Ma non finisce qui, infatti potrai giocare con diversi accessori e con l’elemento diadema.

Compreso nel prezzo, insieme ai mattoncini per ricostruire il castello, troverai anche 5 mini personaggi quali Hermione Granger, Draco Malfoy, Blaise Zabini e la Dama Grigia con il folletto della Cornovaglia. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito set LEGO Harry Potter la Stanza delle Necessità a meno di 35,00 euro grazie allo sconto del 30%. Affrettati prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.