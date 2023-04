LEGO Harry Potter Hogwarts: la Stanza delle Necessità al prezzo BOMBA!

Sei super appassionato della saga di Harry Potter e collezioni ogni gadget del maghetto più famoso di sempre? Allora non puoi assolutamente lasciarti scappare questa offerta che ti propone oggi Amazon. Per poco tempo ancora, potrai acquistare ad un prezzo super contenuto di soli € 39,99, il set LEGO Harry Potter Hogwarts: la Stanza delle Necessità grazie allo sconto del 20% che, purtroppo però, potrebbe terminare molto presto.

Unico in ogni suo dettaglio, questo set LEGO ti permetterà di ricostruire alcuni dei luoghi più iconici del castello di Hogwarts che hanno segnato la saga di Harry Potter. Potrai ricostruire, da solo o con i tuoi amici, la Stanza delle Necessità, ossia una parte del castello, in ogni suo particolare. Nello specifico, avrai la possibilità di ricostruire il modellino dell’indimenticabile scena relativa al capitolo di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2.

Questa stanza del castello ti farà rivivere molte emozioni e potrai riprodurre anche una stanza rimovibile al piano superiore dedicata alla Dama Grigia, oltre ad accessori e all’elemento diadema. Nella confezione LEGO, non troverai solamente i mattoncini per costruire il castello, ma ci saranno anche 5 mini personaggi protagonisti del film, ossia Hermione Granger, Draco Malfoy, Blaise Zabini (con bacchette magiche e scope) e della Dama Grigia, più un folletto della Cornovaglia.

Potrai costruire questo modellino con adulti e bambini, scoprendo funzioni che vi faranno divertire, come la figura dell’Ardemonio che potrai ricostruire e trasformare in un serpente di fuoco. Questa stanza del castello di Hogwarts LEGO Harry Potter fa parte di una serie di set modulari che potrai unire tra loro per creare il castello completo.

Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito il set LEGO Harry Potter Hogwarts: la Stanza delle Necessità con sconto imperdibile del 20%. Approfittane ora, l’offerta potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.