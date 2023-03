Vivi la magia di Harry Potter con LEGO Grifondoro: oggi al 21% di sconto

Quella dei LEGO è una vera e propria arte, ancor prima di uno stimolante passatempo. Se sei un collezionista di gadget, set e action figures, saprai sicuramente che la soddisfazione di costruirne uno da zero, un mattoncino alla volta, è impareggiabile. Tempo, pazienza e tanta voglia di divertirsi sono i tre presupposti per cominciare, e puoi farlo da solo o arricchire lo spasso con i tuoi amici o la tua famiglia. Anche questa volta LEGO si unisce al franchise di Harry Potter, in un set davvero particolare che non puoi assolutamente lasciarti sfuggire. LEGO Grifondoro, lo Stendardo da parete, costa solo €27,64 con Amazon Prime, con uno sconto del 21%.

LEGO Grifondoro: pronto a diventare uno studente di magia?

Questo Stendardo della Casa Grifondoro da costruire in mattoncini LEGO è una novità incredibile. Puoi Una volta costruito, puoi appenderlo al muro nella tua stanza. Una volta aperto, lo Stendardo si trasforma nella Sala Comune dei Grifondoro, quasi come per magia. Questo set di Harry Potter dispone di diversi elementi, curati nei minimi dettagli: un caminetto, poltrone, candele e persino una piccola scacchiera. Troverai alcune mini figurine LEGO: Harry Potter, Angelina Johnson e Neville Paciock. Inoltre non possono mancare un Boccino d’oro, la Spada di Grifondoro, insieme a bacchette magiche e altri fantastici accessori.

Per vivere a 360° la magia della Sala Comune dei Grifondoro, sono presenti alcuni “effetti speciali” in 3D: un pannello lenticolare crea l’illusione del movimento su una scala, Sirius Black che appare nel camino e tanto altro da scoprire. Una volta richiuso, è estremamente maneggevole e puoi trasportarlo quando e dove vuoi. È ideale per grandi collezionisti LEGO ma anche come regalo per i fan più piccini.

Lo Stendardo della Casa di Grifondoro può essere tuo a soli €27,64 con Amazon Prime, con uno sconto del 21%. Se vuoi collezionarli tutti, non perderti anche gli altri set delle Case di Hogwarts: Serpeverde, Corvonero e Tassorosso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.