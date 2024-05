LEGO DREAMZzz, l'auto-coccodrillo 2-in-1 giocattolo in SUPER SCONTO del 40%

Amazon ha appena lanciato un fantastico sconto su questo set LEGO DREAMZzz, un auto-coccodrillo giocattolo 2-in-1 che puoi acquistare a soli 37,79 euro invece di 62,99. Un’idea regalo semplicemente perfetta per i piccoli appassionati di questo show televisivo.

Set LEGO DREAMZzz, le caratteristiche dell’auto coccodrillo giocattolo

Questo set 2-in-1 permette ai piccoli fan di Cooper e Logan di costruire la macchina giocattolo in due versioni diverse: come un coccodrillo dotato di funzionalità come il lancio di dischi dalla bocca e arti snodabili, oppure come un veicolo superveloce in stile Monster Truck, completo di grandi ruote e tetto rimovibile.

Il set include quindi le minifigure LEGO DREAMZzz di Cooper, Jayden e del Cacciatore Notturno, insieme a un aiutante malvagio e una moto giocattolo. Le istruzioni per la costruzione sono basate sulla storia, consentendo ai bambini di ricreare le loro scene preferite dello show TV o di inventare nuove avventure fantasiose.

Un’esperienza di gioco coinvolgente pensato per per ragazzi e ragazze dagli 8 anni in su e che offre da una parte la possibilità di rivivere in prima persona le avventure dello show televisivo e dall’altra di dare libero sfogo alla propria fantasia. Il 40% di sconto un’autentica opportunità da non perdere: acquistalo a 37,79 euro invece di 62,99.