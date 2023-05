LEGO Architecture New York: su Amazon incredibile sconto del 30%

Con questo magnifico set potrete catturare l’essenza architettonica di New York City con grazie all’iconico grattacielo Flatiron, il Chrysler Building, l’Empire State Building, il One World Trade Center e la Statua della Libertà, in un’ambientazione affascinante e coinvolgente. Ciascun edificio LEGO è stato progettato per offrire un’esperienza di costruzione unica e gratificante, con colori realistici e una rappresentazione in scala relativa. Questo splendido modello si focalizza sulla diversità architettonica di una delle città più dinamiche del mondo.

Alto 26 cm, largo 25 cm e profondo 4 cm, il modello è talmente curato e dettagliato da presentare anche una targhetta decorativa. A soli 34,99 euro deve essere vostro per diventare l’oggetto decorativo più bello per ogni ufficio o appartamento. Con Amazon Prime, infine, potrete godere di spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.