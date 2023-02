Lego Architecture: la collezione Skyline New York City in offerta su Amazon

La collezione Skyline di New York City della linea Lego Architecture è un modello che rappresenta la bellezza della città americana, con i suoi grattacieli iconici e le sue strade trafficate. Questo set è attualmente in sconto del 24% su Amazon, offrendo a tutti gli amanti delle costruzioni Lego, la possibilità di acquistarlo a un prezzo più conveniente di soli 38,12 euro, anziché 49,99 euro.

Lego Architecture: molti cercavano questo set in offerta

Questo set della Lego Architecture comprende famosi edifici come il Flatiron Building, l’Empire State Building, il One World Trade Center e il Chrysler Building, tutti riprodotti in dettaglio con le loro caratteristiche distintive. I mattoncini Lego sono perfetti per riprodurre l’architettura di New York City, rendendo questo modello un’aggiunta unica alla tua collezione o un regalo perfetto per gli amanti dell’architettura e delle città.

La costruzione di questa collezione Skyline di New York City è abbastanza semplice e divertente, con istruzioni facili da seguire. Una volta completato, il modello misura circa 10 pollici di altezza e 10 pollici di larghezza, rendendolo un’aggiunta visivamente attraente alla tua scrivania o libreria.

Inoltre, questo set Lego Architecture è un modello che sarà apprezzato dai costruttori di tutte le età. Se sei un appassionato di costruzioni Lego o semplicemente cerchi un modello da costruire che ti dia un senso di soddisfazione, questo set è perfetto per te.

In conclusione, la collezione Skyline di New York City della linea Lego Architecture è un modello che vale la pena considerare. Con il suo sconto attuale su Amazon, ti offre un’occasione unica di acquistare questo set di alta qualità a un prezzo di soli 38,12 euro. Non perdere questa occasione per aggiungere questo modello alla tua collezione o per regalarlo a qualcuno di speciale; i pezzi a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

