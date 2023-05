LEGO Albero Bonsai: il bellissimo set a un prezzo PAZZESCO

La passione per i LEGO è immortale da decenni e coinvolge grandi e piccini. Ci sono set che verranno ricordati per sempre per la loro bellezza e originalità e tra questi spicca sicuramente il LEGO Bonsai che oggi su Amazon va in offerta al prezzo di 37,43 euro invece di 49,99 euro. Si tratta del suo minimo storico considerando anche che sullo store ufficiale LEGO il suo prezzo è circa 30 euro più alto.

Set LEGO Albero Bonsai: un connubio di eleganza e colori

Questo set LEGO fa parte della collezione Botanical, dedicata agli adulti che amano la natura e la creatività. In questo caso permette di costruire un bellissimo albero bonsai con 878 pezzi, da esporre nella vostra casa o nel vostro ufficio. Questo modello di bonsai presenta un vaso rettangolare con supporto a doghe effetto legno a base di mattoncini LEGO. Include dei pezzi intercambiabili così da poter scegliere tra le foglie verdi classiche e i fiori di ciliegio di un rosa sgargiante.

Questo set LEGO per adulti offre un’esperienza di assemblaggio appagante e rilassante: i fiori di ciliegio nascondono il design di piccole rane. Alcuni degli elementi del set sono composti da plastica di origine vegetale, con canna da zucchero reperita in modo sostenibile. Sia le foglie che i fiori possono essere distribuiti come si preferisce: il set farà in ogni caso un figurone, esposto a casa o in ufficio.

Non perdere dunque l’occasione di acquistarlo oggi a soli 37,43 euro. Grazie alla spedizione Prime potresti riceverlo a casa in neanche 24 ore senza ulteriori spese.

