LEGO 75257 Star Wars Millennium Falcon: non perderti questa offerta galattica di Amazon

Con questa offerta ti portiamo in una Galassia lontana, lontana… fatta di mattoncini e tanto divertimento. Il set LEGO Star Wars Millennium Falcon è in offerta su Amazon. Questo set adatto sia ai collezionisti che ai bambini oggi viene proposto a 144,49€, contro i normali 169,99€. Davvero niente male, contando che si tratta di un set uscito in occasione della release nei cinema di Ep IX e che potrebbe presto venire ritirato, chissà… potrebbe essere anche un ottimo investimento per il futuro.

Il set LEGO 75257 Star Wars Millennium Falcon è un divertente gioco da costruire adatto ai bambini dai 9 anni in su e a tutti i fan della saga di Star Wars, anche quelli più grandi. Questo modello rappresenta la famosa astronave Millennium Falcon, famosa per le sue avventure nell’universo di Guerre Stellari. È la versione vista nell’ultimo capitolo della trilogia sequel, durante la battaglia finale contro le forze dell’imperatore Palpatine.

Il set include una torretta superiore e una inferiore girevoli, entrambe con spazio per 2 minifigure LEGO, e 2 shooter a molla. La rampa dell’astronave può essere abbassata, e la cabina di pilotaggio può essere aperta per accogliere altre 2 minifigure. All’interno del modello, è possibile trovare una zona di carico con 2 container, un computer di navigazione con una sedia girevole, un compartimento nascosto per il contrabbando, un divano, un tavolo dell’olo-gioco Dejarik, una cambusa, una cuccetta, un hyperdrive e gli strumenti di riparazione.

Questo set include anche 7 minifigure di altrettanti personaggi di Star Wars, tra cui Finn, Chewbacca, Lando Calrissian, Boolio, C-3PO, R2-D2 e D-O, ognuno con accessori originali come le pistole giocattolo blaster. In conclusione, il set LEGO 75257 Star Wars Millennium Falcon è un’idea regalo ideale per tutti gli appassionati dell’universo di Guerre Stellari, che amano la costruzione di modelli in mattoncini e la collezione dei personaggi. Non farti sfuggire questa offerta e risparmia subito oltre 25€. Se ordini ora, lo riceverai a casa entro sabato 11 febbraio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.