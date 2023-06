LEGO 60372 City Accademia di Addestramento della Polizia in offerta (-30%)

Il set LEGO 60372 City Accademia di Addestramento della Polizia offre un’esperienza di gioco coinvolgente per bambini, ragazzi e ragazze dai 6 anni in su. Il prodotto è disponibile su Amazon con uno sconto del 30%, al prezzo di 62,99€ rispetto al prezzo consigliato di 89,99€.

Il set include un edificio modulare a due piani, chiamato Accademia di Addestramento della Polizia, con diverse strutture di addestramento all’aperto. Ci sono anche una macchina ATV e un cavallo giocattolo per rendere l’addestramento ancora più realistico e divertente. Le minifigure LEGO presenti nel set possono allenarsi su varie attività, come una parete da arrampicata, una scala orizzontale, una teleferica e un percorso a ostacoli. Girando una manopola, è possibile far avanzare l’agente fino al traguardo. Inoltre, il set include anche una figura di cavallo giocattolo, una minifigura LEGO di un cavallerizzo e un percorso a ostacoli per l’addestramento della recluta. Il fuoristrada giocattolo incluso nel set ha uno sterzo funzionante, che permette ai giocatori di sfrecciare intorno ai coni stradali. Sono incluse anche 6 minifigure LEGO, una spazzola per il cavallo giocattolo, manette e numerosi altri accessori.

Questo set fa parte della linea LEGO City e si può quindi combinare liberamente con altri set per creare avventure ancora più ricche di azione. È possibile esplorare il mondo di LEGO City, ingrandire, ruotare e seguire i progressi utilizzando l’app LEGO Builder, che offre un’esperienza di costruzione digitale divertente e intuitiva. Il set 60372 Accademia di Addestramento della Polizia è composto da 823 pezzi ed è adatto alla fascia di età 6+. Ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta e di acquistare questo set LEGO ad un prezzo estremamente conveniente.

