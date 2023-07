LEGO 2K Drive PS5: l'offerta che stavi cercando

Se sei un appassionato di giochi di guida e di avventure LEGO, allora la notizia dell’entusiasmante offerta su LEGO 2K Drive per PS5 su Amazon ti farà senz’altro battere il cuore! Per un tempo limitato, puoi ottenere questo gioco emozionante con uno sconto del 15%, un’opportunità da non perdere per gli amanti dei motori e dei mattoncini colorati. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 85,97 euro.

LEGO 2K Drive PS5: un’occasione da non perdere

La versione in sconto di LEGO 2K Drive è l’Awesome Edition, una scelta perfetta per chi desidera vivere un’esperienza di gioco completa e ricca di contenuti. L’Awesome Edition comprende l’Edizione Standard del gioco e l’abilitazione dual-gen, garantendo un divertimento senza limiti sia sulla tua PS5 che sulla tua PS4.

Ma cosa rende l’Awesome Edition così speciale? È tutto merito del pacchetto Aquadirt Racer, che include tre fantastici veicoli: una Aquadirt Racer Street Car, una Aquadirt Racer Off-road Car e una Aquadirt Racer Boat. Con questi veicoli unici su LEGO 2K Drive, potrai sfrecciare sulle strade della città, esplorare sentieri off-road avventurosi e solcare le onde dei mari come un vero capitano. Ma le sorprese non finiscono qui. Con il Drive Pass Anno 1, otterrai i pacchetti DLC delle prime quattro stagioni. Ciò significa che avrai accesso a nuove sfide, piste, veicoli e altro ancora, per un’esperienza di gioco in costante evoluzione e sempre fresca.

Non dimenticare l’incredibile veicolo Awesome Pizza, che farà di te il pilota più cool sulla pista. Con 550 gettoni inclusi, potrai sbloccare ulteriori contenuti, personalizzare i tuoi veicoli e rendere la tua esperienza di gioco ancora più unica. Inoltre, grazie all’Awesome Bonus Pack, riceverai una Minifigure Wheelie Stunt Driver e il veicolo Machio Beast, per sperimentare acrobazie mozzafiato e superare gli avversari con stile.

Il gioco LEGO 2K Drive per PS5 è già di per sé un’esperienza coinvolgente e divertente, ma con l’Awesome Edition e tutti questi incredibili contenuti extra, diventa un vero e proprio must-have per gli appassionati di guida e di LEGO.

Non perdere l’opportunità di acquistare LEGO 2K Drive con il 15% di sconto su Amazon. Fai incetta di mattoncini, velocità e divertimento senza fine. Prendi il volante dei fantastici veicoli Aquadirt Racer e sperimenta la magia dei giochi LEGO con la potenza della tua PS5. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 85,97 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.