Legion 5 Pro in offerta: laptop da gaming con RTX 3060 ad un ottimo prezzo su Amazon

Se sei un gamer appassionato o un professionista che desidera un dispositivo potente, il Lenovo Legion 5 Pro è ciò che fa per te. Dotato di un display epico da 16″ WQXGA, ti offre una straordinaria risoluzione di 2560×1600. Con un pannello IPS luminosissimo di 500nits e un refresh rate di 165Hz, le immagini sono così dettagliate e nitide che ti sembrerà di saltare direttamente dentro il gioco o il film, indipendentemente dall’angolazione da cui guardi lo schermo.

Oggi questo straordinario laptop da gaming può essere tuo a 1299€, con un generoso sconto di 100€ sul suo normale prezzo di listino.

Il cuore pulsante di questo portatile è l’AMD Ryzen 7 6800H, un processore con 8 core e 16 thread che raggiunge una velocità turbo di 4.7GHz. Ma non lasciarti ingannare dalla sua potenza, poiché è progettato per offrire prestazioni eccezionali senza consumare eccessivamente la batteria. Hai bisogno di spazio di archiviazione? Con un SSD da 1TB, avrai tutto lo spazio necessario per i tuoi documenti, giochi e file multimediali. E grazie alla velocità dell’SSD, dire addio alle lunghe attese durante il caricamento dei file.

Per quanto riguarda la memoria, la RAM DDR5 da 16GB (2x 8GB) garantisce che ogni applicazione si apra in un batter d’occhio. Giochi, streaming, multitasking: tutto sarà incredibilmente fluido. E parlando di giochi, sarai estasiato dalla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060.

Insomma, come ormai avrai capito stiamo parlando di un ottimo lapgop da gaming di fascia medio-alta, che oggi può essere tuo ad un prezzo decisamente accattivante: oggi lo paghi solamente 1299€, con un risparmio di 100€ sul suo normale prezzo di listino. Come sempre, ti ricordiamo che l’importo è rateizzabile in più soluzioni, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile. Non dovrai fare altro che selezionare il pagamento a rate tramite Cofidis al momento del checkout.

