Kindle e Kindle Paperwhite vanno in sconto su Amazon. Due piccoli ribassi ti consentono di acquistare o l'uno o l'altro risparmiando qualche decina di euro, ma regalandoti la possibilità di avere una libreria sempre in borsa. Un'occasione? Sicuramente considerando il periodo.

In più se li ordini, li ricevi in pochissimi giorni e gratuitamente su tutto il territorio italiano.

Ebook Reader alla mano: è ora di comprare un Kindle

I più famosi Ebook Reader del mercato tornano in offerta su Amazon. In un periodo di relativa calma, il colosso ha deciso di regalarti questa occasione e perché rinunciarci? Entrambi ti permettono di leggere tutto ciò che più ami ovunque vai, ma soprattutto rivoluzionano il modo di leggere in modo fantastico.

A primo acchito ti sembrerà strano, ma dopo un paio di libri inizierai ad amare questa tecnologia che sì, non ti restituisce la carta, ma ti fornisce tanto altro. I suoi punti forti? Anzitutto ti permette di leggere al buio, al sole, all'ombra, in piedi, sdraiato… Come meglio credi! Entrambi i dispositivi pesano come una piuma e non creano mai fastidio e credimi, la differenza si sente quando ti lanci su libri da 800 pagine in poi.

Le differenze sostanziali tra i due sono poche, ma cruciali. Per fare la giusta scelta devi capire un po' le tue esigenze. Il Kindle in modello base costa 69,99€, ti offre 8GB di spazio e uno schermo con 4 LED incorporati. In questo caso il display non è a filo con il resto della struttura e ha una risoluzione di 167 PPI: se ti piacciono le graphic novel non è la scelta giusta.

Kindle Paperwhite, invece, costa 109,99€, ha un display con ben 5 LED incorporati ed è a filo con la struttura. I PPI in questo caso sono 300 e regalano una visione più nitida dei contenuti, inclusi i fumetti. Inoltre è impermeabile quindi te lo porti dove vuoi, pure al mare o in piscina.

Entrambi, infine, hanno una batteria che dura settimane intere, quindi non prenderti la briga di portare un caricatore dietro.

Hai ancora dubbi? Li puoi acquistare su Amazon e riceverli in una manciata di giorni. In più le spedizioni sono gratuite se sei membro Prime.

