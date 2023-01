Lefant: robot aspirapolvere a un PREZZO MAI VISTO (-51%)

Ti assicuro che non è un sogno, siamo solo di fronte a uno sconto folle che oggi ti permette di risparmiare più della metà del costo originale. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il robot aspirapolvere Lefant a soli 135,99 euro, invece che 279,99 euro.

Questo è il prezzo più basso mai visto su Amazon per cui dovrai essere molto veloce, altrimenti rischi di arrivare tardi. Tra l’altro quest’offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Questo robot ha un’aspirazione potentissima ed è molto silenzioso. Grazie al suo design compatto riesce infilarsi praticamente ovunque, pulendo in modo perfetto ogni stanza.

Lefant: il robot aspirapolvere al prezzo più basso del Web

Il robot aspirapolvere Lefant è stato progettato appositamente con un corpo piccolo di appena 28 cm per 7,85 cm e gli permette d’infilarsi ovunque. Riesce ad andare sotto i mobili, i divani o i letti per rimuovere ogni tipo di sporco, anche quello che non si vede. Poi è silenzioso ed è facile da pulire. Basterà premere un pulsante senza sporcarti le mani.

Inoltre è dotato di un sensore a infrarossi integrato che rileva automaticamente gli ostacoli e li supera. Anche in prossimità di scale riesce a riconoscerle e si ferma in tempo. Ha un’aspirazione molto potente che ti permetterà di pulire 120 m quadri in circa 2 ore. E tra l’altro continuerà a pulire per 2 ore con una sola ricarica, grazie alla sua super batteria. Potrai usarlo facilmente tramite l’app dedicata o anche con i comandi vocali di Alexa.

A questo prezzo è davvero un affare imperdibile. Ovviamente non potrà durare a lungo perché uno sconto del 51% non è qualcosa che si vede tutti i giorni. Per cui vai subito su Amazon acquista il tuo robot aspirapolvere Lefant a soli 135,99 euro, invece che 279,99 euro. Se lo ordini oggi lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.