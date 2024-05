Lefant N1 in offerta con il 50% di sconto: un robot aspirapolvere pronto ad ogni sfida

Oggi Amazon propone il Lefant N1, un ottimo robot aspirapolvere accessibile, con uno sconto esagerato del 50%. Oggi lo paghi solamente 139,99€.

Il Lefant N1 ha un corpo unico integrato con copertura in vetro bianco sfumato, resistente ai graffi. Questa scelta non solo migliora l’estetica del dispositivo ma riduce anche al minimo il rischio di guasti. Il robot è dotato di una tecnologia chiamata Freemove, che comprende 13 coppie di sensori omnidirezionali e 2 set di sensori lungo le pareti, oltre a 3 set di sensori di penetrazione nel terreno, che aiutano a navigare con precisione evitando ostacoli, cadute dalle scale o blocchi.

L’aspirazione è potente: raggiunge i 4500 Pa, con quattro livelli regolabili in base alle necessità. Nonostante la potenza, il robot mantiene una pulizia relativamente silenziosa, con un rumore di soli 55 dB in modalità silenziosa, permettendo così di pulire senza disturbare. Anche la durata della batteria è notevole, con fino a 165 minuti di pulizia continua su pavimenti in legno.

Il Lefant N1 è altamente adattabile a diverse superfici, efficace su pavimenti duri, piastrelle e tappeti a pelo corto, rendendolo particolarmente adatto ai proprietari di animali domestici grazie alla sua porta di aspirazione che impedisce i grovigli di peli. Inoltre, è possibile controllare il robot attraverso l’app Lefant, che permette di impostare programmi di pulizia, modalità e livelli di aspirazione da remoto.

Insomma, il Lefant N1 è un robot aspirapolvere formidabile: unisce un prezzo conveniente ad un pacchetto di funzionalità ricco e completo. Non perdere questa offerta a tempo limitato: acquistalo subito con il 50% di sconto.