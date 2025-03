LEFANT M2: robot che aspira e lava in una passata regalando pavimenti splendenti

Le pulizie ti stancano e ti stressano? Soprattutto quelle del pavimento sono qualcosa che veramente detesti? Allora corri ai ripari senza spendere chissà quanti soldi. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il robot che aspira e lava LEFANT M2 a soli 189,99 euro, anziché 429,99 euro.

Non serve che ti dai pizzicotti perché ti assicuro che non stai sognando. Siamo di fronte uno sconto straordinario del 56% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare ben 240 euro sul totale. Tutto grazie alla Festa delle Offerte di Primavera Amazon. E volendo puoi anche acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

LEFANT M2: zero fatica e pavimenti super puliti

Con il mitico robot LEFANT M2 avrai ogni giorno i pavimenti splendenti dove ti ci potrai anche specchiare senza però alzare un dito. Una volta che avrai impostato le varie funzioni è in grado di navigare per tutte le stanze in autonomia arrivando anche nei punti più difficili. Raccoglie tutto lo sporco grazie una potente aspirazione da 5500 Pa.

Possiede un serbatoio dell’acqua da 300 ml e puoi regolare il flusso su tre livelli per avere la pulizia che desideri. Mentre aspira quindi lava anche il pavimento in una sola passata. Lo puoi controllare grazie all’app dedicata ed è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Home. Ha una navigazione intelligente che gli permette di evitare gli ostacoli e una super batteria in grado di garantire una pulizia fino a 240 m².

Approfitta anche tu quindi della Festa delle Offerte di Primavera. Vai subito su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere e lavapavimenti LEFANT M2 a soli 189,99 euro, anziché 429,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.