Lefant M1: robot aspirapolvere 2 in 1, Amazon lo SCONTA di 200€

Perché rimanere per ore e ore a pulire i pavimenti di casa quando puoi sfruttare la tecnologia? Tra l’altro oggi avrai un notevole risparmio. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il robot aspirapolvere Lefant M1 a soli 269,99 euro, invece che 469,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo incredibile sconto di 200 euro, ti porti a casa un dispositivo eccezionale che lava e pulisce al posto tuo. E se preferisci potrai acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. È dotato della navigazione intelligente che gli permette di mappare la tua casa e quindi di pulire in modo preciso e profondo in ogni angolo. Ha una batteria che dura tantissimo e puoi controllarlo tramite i comandi vocali.

Lefant M1: la tua domestica robotica

Lefant M1 è dotato di una marea d’impostazioni che ti permetterà di gestire la pulizia di casa esattamente come desideri. Innanzitutto, grazie ai sensori laser, può mappare tutte le stanze in modo da pianificare un programma di pulizia intelligente. Poi potrai decidere se lasciare che pulisca in automatico, lungo il perimetro, solo in alcune zone e non farlo entrare in alcune stanze. Inoltre aspira e lava contemporaneamente.

È dotato di una potente aspirazione di 4000 pa che garantiscono un’ottima pulizia su qualsiasi superficie, anche sui tappeti. Le due spazzole laterali riescono a raccogliere la polvere, i peli di animali, i capelli e piccoli detriti senza lasciare nulla in giro. Lo puoi collegare all’app dedicata e gestirlo direttamente con il tuo smartphone. Oppure puoi comandarlo con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Non c’è che dire, a questo prezzo è davvero da prendere al volo. Fai presto perché come sempre avviene queste promozioni sono limitate. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere Lefant M1 a soli 269,99 euro, invece che 469,99 euro, applicando il coupon in pagina. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

