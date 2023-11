Lefant M1: il robot aspirapolvere e lavapavimenti in SUPER SCONTO (-190€)

Lefant M1 è il robot aspirapolvere e lavapavimenti che stavi cercando. Prima di tutto perché ti permette di rendere le pulizie di casa una formalità: e in secondo luogo, non meno importante, è che puoi acquistarlo ad un prezzo eccezionale.

Ti basta infatti spuntare il coupon sconto che trovi in pagina per pagarlo soltanto 209 euro invece di 399. Una grande occasione che siamo sicuri andrà presto a ruba.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M1: una garanzia di pulizia

Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è dotato di una serie di caratteristiche che lo rendono uno dei migliori sul mercato, tra cui:

Navigazione LDS: il Lefant M1 utilizza la tecnologia di navigazione LDS per mappare la tua casa e pianificare il percorso di pulizia più efficiente.

Molteplici modalità di pulizia: il Lefant M1 offre una varietà di modalità di pulizia per soddisfare le tue esigenze, tra cui la pulizia automatica, la pulizia in punti specifici, la pulizia delle zone vietate e la pulizia programmata.

Potenza di aspirazione di 4000 Pa: il Lefant M1 ha una potente aspirazione che può raccogliere tutti i tipi di sporco e detriti, dai peli di animali domestici alla polvere fine.

Corpo compatto: il Lefant M1 è più piccolo del 20% rispetto ad altri aspirapolvere robot LDS, il che lo rende ideale per la pulizia di spazi ristretti.

App intelligente e controlli vocali: il Lefant M1 può essere controllato tramite l’app Lefant o con comandi vocali utilizzando Alexa o Google Home.

Batteria a lunga durata: il Lefant M1 è dotato di una batteria al fosfato di ferro da 4000 mAh che può pulire fino a 200 metri quadrati con una singola carica.

Il Lefant M1 è attualmente in offerta su Amazon a soli 209 euro, invece di 399 euro: applica il coupon sconto che trovi in pagina per acquistarlo a questo incredibile prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.