LEFANT LS1: robot aspirapolvere con mappatura in SCONTO del 55%

In questa settimana di Black Friday hai avuto talmente tanto da fare che non sei riuscita a vedere le offerte per un robot aspirapolvere? Nessun problema, oggi è l’ultimo giorno e puoi ancora mettere a segno il colpaccio. Dunque vai su Amazon e aggiungi al tuo carrello LEFANT LS1 a 189,99 euro, invece che 419,99 euro.

Come puoi vedere in questo momento c’è uno sconto fuori dal comune del 55% che porta il prezzo a terra e ti fa risparmiare ben 230 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

LEFANT LS1: aspirazione potentissima e mappatura

Ecco di seguito quali sono le caratteristiche che rendono questo robot aspirapolvere l’affare del giorno:

Modalità di pulizia: è dotato di ben 4 modalità di pulizia che potrai scegliere in base dalle tue esigenze giornaliere. E puoi programmarlo in modo che non entri in alcune zone.

Aspirazione potente : ha una super aspirazione da 3.200 Pa e la puoi regolare su tre livelli in base allo sporco e così riuscirà ad aspirare di tutto senza lasciare nulla per terra.

: ha una super e la puoi regolare in base allo sporco e così riuscirà ad aspirare di tutto senza lasciare nulla per terra. Navigazione intelligente: utilizza la tecnologia LIDAR, un sensore che rileva la distanza, e la IA per stabilire il percorso migliore. Inoltre può mappare la casa anche su più livelli.

Controllo: grazie all’app dedicata lo puoi controllare da remoto e anche con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Stai ancora leggendo? Non è più il momento di farlo, manca veramente pochissimo alla chiusura del Black friday. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere LEFANT LS1 a 189,99 euro, invece che 419,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.