Lefant F1: robot aspirapolvere a PREZZO BOMBA per il Black Friday (-48%)

Tra le offerte Black Friday 2023 di Amazon spicca subito questo fantastico sconto sul robot aspirapolvere Lefant F1 che può essere tuo al minimo storico assoluto: 139,99 euro contro i 269,99 solitamente richiesti. Una strepitosa occasione per rendere più facili e automatizzate le pulizie di casa.

Lefant F1: il robot aspirapolvere che è una bomba

Con un corpo più sottile ma una dustbox più grande da 600 ml, il Lefant F1 è progettato per navigare agilmente sotto i mobili e tra le sedie, garantendo una pulizia completa senza rischi di incastrarsi. La tecnologia FreeMove 3.0 gli consente di muoversi con sicurezza e la sua aspirazione potente da 5000 Pa può affrontare capelli, polvere e detriti vari, lasciando i tuoi pavimenti impeccabili.

Grazie alla sua batteria al litio ferro fosfato, il Lefant F1 può funzionare fino a 250 minuti in modalità di aspirazione silenziosa, coprendo un’ampia area fino a 200 metri quadrati con una singola carica. Una soluzione ideale per chi ha case ampie o vuole una pulizia completa con un’unica ricarica.

Lefant F1 è dotato di una porta di aspirazione senza spazzole, per dire addio agli inconvenienti legati alle spazzole aggrovigliate. La scatola della polvere trasparente ti permette di monitorare facilmente il processo di pulizia. La batteria al litio ferro fosfato garantisce una lunga durata senza attenuazioni della scarica.

Grazie all’app Lefant, puoi gestire il tuo robot aspirapolvere da remoto, programmare sessioni di pulizia e visualizzare la mappa delle aree pulite. Inoltre, il Lefant F1 è compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, offrendoti la possibilità di controllarlo con la tua voce.

Non perdere l’opportunità di portare a casa il Lefant F1 a un prezzo imbattibile. Acquistalo ora su Amazon per soli 139,99 euro e preparati a vivere una nuova era di pulizia intelligente.

