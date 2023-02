LEFANT F1: il robot aspirapolvere veloce e potente scende ad un prezzo imbattibile su Amazon

Oggi ti segnaliamo un’offerta di Amazon che fa davvero al caso tuo se stai cercando un robot aspirapolvere di ottima qualità ma a prezzo scontato. Il robot aspirapolvere LEFANT F1 è disponibile su Amazon ad un prezzo scontato di 129,99€, rispetto ai normali 189,99€ di listino. Con la spedizione gratuita per i membri Prime di Amazon, potrai riceverlo direttamente a casa tua domani.

Il Robot Aspirapolvere LEFANT F1 è dotato di un corpo snello (28286,9 cm), ma ha ancora una scatola di polvere di dimensioni generose da ben 600 ml: con un utilizzo normale, dovrà essere svuotata solo una volta alla settimana. Il robot aspirapolvere utilizza la tecnologia di rilevamento FreeMove 3.0, che gli permette di muoversi liberamente tra sedie, tavoli da pranzo e pulire sotto il letto con meno rischi di rimanere incastrato. Il LEFANT F1 ha un’aspirazione potente da 4000 Pa e una durata della batteria di 200 minuti, in grado di coprire un’area fino a 200 metri quadrati.

Questo lo rende perfetto per le esigenze di pulizia di famiglie numerose o stanze piccole con una sola carica. Inoltre, il robot aspirapolvere è dotato di una porta di aspirazione senza spazzole, che consente di evitare che i pennelli si aggroviglino e che rende più facile la pulizia. Puoi controllare il LEFANT F1 tramite l’app Lefant, che ti consente di programmare il tempo di pulizia e di visualizzare una mappa dettagliata delle aree che sono state pulite.

Il robot aspirapolvere è anche compatibile con Alexa e Google Assistant, quindi puoi comandarlo con la voce. Infine, il LEFANT F1 utilizza la tecnologia di rilevamento FreeMove 3.0, che gli consente di rilevare gli ostacoli e ritirarsi in modo da evitare danni. Questo rende il robot aspirapolvere molto sicuro da usare in casa. Non perdere l’occasione di acquistare il Robot Aspirapolvere LEFANT F1 su Amazon ad un prezzo scontato e goderti una pulizia accurata ed efficiente della tua casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.