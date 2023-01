Leelbox Decoder DVB-T2: super compatto e ad un prezzo sfacciatamente basso

No, non ti serve un televisore nuovo per avere il digitale terrestre. Certo, dallo scorso mese in Italia c’è stato il cosiddetto switch off che ha introdotto il passaggio alle frequenze di nuova generazione ma la buona notizia è che potrai comunque continuare a guardare i tuoi programmi preferiti grazie ad un decoder esterno.

Noi oggi te ne proponiamo uno che ci ha stupito particolarmente per due caratteristiche: 1) le sue dimensioni iper-compatte che di fatto permettono di nasconderlo dietro al televisore, riducendo a zero gli ingombri; 2) il suo prezzo davvero iper-competitivo. Il Decoder DVB-T2 Leelbox Mini Stick è da sempre uno dei preferiti dalla redazione di Telefonino.net e dai suoi lettori e per ottime ragioni.

Come dicevamo, è uno dei decoder DVB-T2 più compatti sul mercato. Lo installi dietro al televisore, senza bisogno di diventare matto per capire dove metterlo. Il tuo piano TV rimane pulito e senza ingombri, in compenso il segnale del telecomando arriva comunque istantaneamente senza alcun disturbo.

Assieme al decoder, riceverai anche un telecomando universale che potrai utilizzare per gestire non soltanto il digitale terrestre, ma anche il televisore. Hai capito benissimo: potrai accendere e spegnere la TV, oltre che cambiare canale, con un solo telecomando.

Questo Decoder DVB-T2 Leelbox Mini Stick è davvero semplice da utilizzare e ti assicuriamo che riceverà perfettamente il segnale di tutti i tuoi canali preferiti, inclusi quelli delle reti locali. Il vero punto di forza, ad ogni modo, è un altro: è davvero economico e oggi, grazie a questa offerta di Amazon, lo è ancora di più.

Amazon oggi lo propone ad appena 21,99€ con uno sconto sfacciatissimo del 44%. Approfittane subito, prima che l’offerta vada a termine. Ricordiamo che se sei abbonato a Prime la consegna sarà gratuita. Non sei ancora abbonato? Nessuna paura, puoi approfittare di un periodo di prova gratuito di 30 giorni, finito il quale potrai decidere se acquistare o meno il servizio. Noi te lo raccomandiamo, oltre alle spedizioni gratuite avrai diritto a moltissimi altri vantaggi, inclusa la consegna rapida di tutti i tuoi acquisti spediti da Amazon, l’accesso anticipato alle offerte e allo streaming di contenuti come film, serie televisive e musica. Inoltre, offre anche accesso a servizi come l’archiviazione di foto illimitata, libri e riviste gratuiti e sconti su alcuni prodotti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.