Questo LED Monitor Samsung è perfetto per il tuo PC ed è in super sconto

Se cerchi un monitor più grande per il tuo PC o le tue console, affidati al marchio Samsung, sicuro e di qualità, e ottieni il meglio per le tue sessioni di gioco e per il tuo tempo libero. Qualità delle immagini sensazionale, tempi di risposta veloci, puoi avere questo e molto altro con un notevole risparmio. LED Monitor Samsung in sconto su eBay: può essere tuo al prezzo di €119,90 anziché €209,90, con un incredibile sconto del 43%.

Scegli LED Monitor Samsung e vai sul sicuro

Il Monitor Samsung con display IPS LED è ideale sia per le tue sessioni di gaming, sia per gustare un buon film in streaming, ma anche per visualizzare e realizzare disegni grafici digitali. Con frequenza di aggiornamento di 75 Hz e tempi di risposta di 5 ms, il monitor possiede una risoluzione d’immagine in Full HD (1920 x 1080 p) con gamma di 16,7 milioni di colori, con rapporto 16:9. La luminosità di 250 cd/m² ti garantisce un ottimale gioco di luci, con rapporto di contrasto 1000:1.

Con il suo schermo da 27″, è ideale da utilizzare anche su scrivania, grazie all’apposita base di supporto, poco ingombrante e ultra resistente. Il monitor è compatibile principalmente con PC e console, e supporta D-Sub, connettore VGA e HDMI Standard. Possiede inoltre alcune funzionalità perfette per le tue attività: oltre alla modalità gioco e alla tecnologia Flicker Free che elimina l’effetto di sfarfallio, troverai la modalità Eco Saving Plus che ti aiuterà a risparmiare energia, e la funzione Eye Saver Mode che evita la stanchezza dei tuoi occhi. Se ne hai bisogno per lavoro, puoi stare davanti allo schermo per intere ore senza mai affaticare la vista.

