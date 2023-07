L'eccezionale The Frame 50" di Samsung crolla del 59% su Amazon

La settimana non potrebbe partire meglio di così: la bellissima smart TV The Frame da 50” di Samsung è in super offerta su Amazon con uno sconto senza precedenti. Infatti, grazie a un calo di prezzo immediato del 59%, la smart TV del colosso sudcoreano può essere tua spendendo appena 509€ – stiamo parlando di un risparmio di ben 730€.

Basta un rapido sguardo per scoprire fin da subito perché questo preciso modello di smart TV è così popolare in tutto il mondo: non solo è realizzata con materiali di altissimo livello, ma si trasforma in un quadro pronto a impreziosire l’ambiente circostante con quadri di pittori famosi e non solo.

Risparmia subito 730€ su Amazon per il The Frame da 50” di Samsung

La smart TV di Samsung monta un eccellente pannello Ultra HD 4K a risoluzione QLED con tecnologia Quantum Dot (oltre un miliardo di colori per un’esperienza visiva cinematografica), mentre l’integrazione con Alexa ti consente la gestione completa senza mani. Già compatibile con il nuovo digitale terrestre 2.0 (o DVB-T2), una volta montata a parete non potrai più farne a meno.

Solo oggi hai a portata di mano una offerta Amazon clamorosa per vivere il meglio del cinema direttamente a casa tua con il bellissimo The Frame di Samsung, incredibilmente in sconto del 59% con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.