L'ECCELLENTE Redmi Note 12 Pro 5G CROLLA del 48% su eBay: occasione HOT

A distanza di qualche giorno dalle offerte eBay di Natale, quest’oggi salta all’occhio uno sconto scioccante sull’eccellente mediogamma Android Redmi Note 12 Pro 5G. Infatti, sfruttando il calo di prezzo del 48%, quest’oggi il terminale Android del colosso cinese può essere tuo spendendo la cifra shock di appena 234€ – parliamo di un risparmio immediato di ben 215€.

Bello, di design e con a bordo una scheda tecnica che ti lascia a bocca aperta, lo smartphone del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: è perfetto per navigare in rete, scattare foto, registrare video ad altissima risoluzione, giocare, ascoltare la musica, telefonare, guardare video e molto altro ancora.

Acquista subito l’ottimo mediogamma Redmi Note 12 Pro 5G in offerta su eBay a un prezzo hot

Redmi Note 12 Pro 5G ti strega fin dal primo istante con il suo bellissimo pannello da 6.67 pollici super smooth a 120Hz, un potentissimo processore octa core, un velocissimo modem 5G e una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida – ti bastano appena 15 minuti di carica per avere a disposizione il 50% di autonomia.

Come se non bastasse, sul retro trova posto una fantastica fotocamera multipla con un sensore principale da ben 50MP perfetto per scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video a dettagli super elevati anche al buio.

Oggi è praticamente impossibile lasciarsi scappare lo smartphone di Redmi in offerta su eBay a un prezzo così conveniente; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

