Lecce-Napoli: guarda la diretta dal Salento in streaming

Venerdì 7 aprile 2023 il Napoli vola nel Salento per una sfida molto accesa. Guarda in diretta Lecce-Napoli, partita di Serie A TIM che verrà trasmessa su DAZN in diretta alle ore 19:00. Ci attende un match davvero molto sentito con gli uomini di Baroni che hanno imparato a dare del filo da torcere alle migliori squadre del campionato con risultati importanti.

Al Via del Mare si accendono i riflettori di DAZN grazie alla sua esclusiva per tutte le partite di Serie A TIM 2022/23. Grazie al tuo abbonamento con questo colosso potrai anche vedere Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

La telecronaca dell’incontro è stata affidata a Ricky Buscaglia, mentre il commento tecnico sarà di Dario Marcolin. Come finirà questo match? Scoprilo tu stesso abbonandoti a DAZN e al suo ricco catalogo di contenuti davvero eccezionali per chi ama lo sport.

Lecce-Napoli: guarda il live match senza interruzioni streaming

Infatti, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera, potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

