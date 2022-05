Le zanzare non ti lasciano in pace? Acquista la confezione risparmio di Autan a meno di 10€

Le zanzare e gli insetti in generale sono un enorme problema in questo periodo dell’anno. Con l’arrivo della primavera e l’estate sempre più vicina, le belle giornate sono sempre più frequenti e sempre più lunghe. Picnic, scampagnate, giornate passate al mare o in piscina sono accomunate da un unico elemento: gli insetti che non ti lasciano scampo da pizzichi fastidiosi, spesso facilmente irritabili. Proprio per questo motivo, abbiamo pensato di proporti una confezione risparmio super utile e conveniente: si tratta di ben 2 Spray da 100ml di Autan Active. Solo per pochi giorni potrai acquistare i prodotti al costo di 9,9o€.

L’azienda Autan è tra le pioniere nel settore degli insetto-repellenti personali e crea dei prodotti adatti a tenere a distanza le zanzare, così che la tua famiglia possa avere una protezione affidabile. Proprio per questo motivo, e per la grande convenienza del prodotto, ti consigliamo di completare il tuo acquisto finché sei ancora in tempo.

Per liberarti di zanzare e insetti

Autan active è un repellente che protegge immediatamente dalle zanzare e mosche fino ad 8 ore, assicurandoti il massimo risultato anche in caso di sudore e presenza di umidità. La sua protezione attiva è adatta per qualsiasi momento della tua giornata, quando stai praticano attività e sport all’aria aperta, mentre sei nel tuo giardino oppure in spiaggia.

Si tratta di uno spray facile da usare per un’applicazione veloce e omogenea, perfetto per liberarti dal tormento degli insetti e goderti le belle giornate di maggio e giugno al meglio. Dovrai applicare la lozione sulle parti da proteggere con circa 6-7 spruzzi o 1 ml per avambraccio e spalmare uniformemente con le mani. Per l’utilizzo sul viso dovrai spruzzare sulle mani ed applicare evitando la zona degli occhi e della bocca. Ti ricordiamo che al momento potrai portarla a casa a meno di 10€, quindi non lasciartela scappare finché la promozione è ancora disponibile e ci sono ancora scorte a disposizione.

