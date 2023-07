Le stupende cuffie Sony WH-CH720N con ANC crollano a 99€ su Amazon

Inutile girarci intorno: l’offerta Amazon sulle cuffie Bluetooth Sony WH-CH720N è quella che stavi aspettando da tanto tempo. Infatti, grazie a uno sconto immediato del 12%, le cuffie del colosso hi-tech crollano ad appena 99€ continuando ad assicurarti una qualità audio eccezionale.

Le cuffie di Sony sono il punto di rifemento per milioni di utenti in tutto il mondo in ambito audio: non solo sono super comode da indossare, ma montano una batteria super con un’automia complessiva di ben 35 ore (con la ricarica rapida).

Le cuffie Bluetooth di Sony con ANC crollano di prezzo su Amazon

Leggere ed ergonomiche, le cuffie Sony dispongono anche di tutti i controlli rapidi per gestire facilmente il volume e il playback audio direttamente dal padiglione. Come se non bastasse si aggiunge anche il chip V1 per la cancellazione attiva del rumore (addio ai rumori di sottofondo, anche negli ambienti particolarmente affollati) e la tecnologia DSEE per un sound sempre autentico e fedele all’originale.

Le cuffie Bluetooth a marchio Sony sono pronte a stupirti con una qualità audio eccellente in ogni momento della giornata, ma non solo: con l’offerta Aamzon di oggi ti costano anche pochissimo e arrivano direttamente a casa tua in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.