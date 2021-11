Le spedizioni di TV sono in calo, anche se...

Le spedizioni di TV potrebbero aver ricevuto un calo su base annua nel 2021, ma le vendite di prodotti OLED registrano un aumento del 72,8% di anno in anno.

Le vendite di TV OLED stanno aumentando

I televisori hanno visto un vincolo nella loro domanda a causa dei loro prezzi al dettaglio in aumento, che ha portato ad un fisiologico calo delle spedizioni su base annua nonostante l'arrivo delle festività natalizie.

Pertanto, mentre si legge dell'aumento dell'8,3% QoQ delle vendite, è stato registrato anche un crollo delle spedizioni del 14,7% di anno in anno.

La ricerca condotta da TrendForce parla inoltre di come i prezzi delle TV abbiano iniziato a crollare ad agosto, consentendo ai marchi televisivi cinesi di espandere le vendite durante il festival dello shopping del Singles' Day (11 novembre) e, a loro volta, compensare i deficit nei loro obiettivi di vendita annuali.

Il mercato globale, d'altra parte, non sarà purtroppo in grado di capitalizzare il calo dei prezzi fino al Q1 del prossimo anno a causa di fattori quali produzione, trasporto e aggiustamenti delle scorte. Molti marchi non saranno inoltre in grado di aumentare le loro spedizioni di TV nell'ultimo trimestre del 2021.

Per quanto riguarda le spedizioni totali di televisori nell'ultimo periodo dell'anno corrente, si prevede che raggiungeranno le 59,13 milioni di unità, con un aumento del 12,6% di trimestre in trimestre ma con calo del 10,3% di anno in anno. I numeri per il secondo dell'anno saranno probabilmente tra i più bassi degli ultimi anni.

L'aumento della domanda lo scorso anno è stato ovviamente dovuto alla pandemia. Ma con il ritorno alla normalità della vita quotidiana in Europa e Nord America negli ultimi mesi dell'anno, la ripresa delle vendite televisive generata dai periodi di lockdown ha gradualmente perso slancio. A ciò si aggiunge l'aumento dei prezzi dovuto alle materie prime e ai servizi di trasporto/logistica che hanno raggiunto costi altissimi. Complessivamente, si prevede che le spedizioni annuali di TV per il 2021 saranno di 210 milioni di unità, con un calo del 3,2% su base annua.

Ma nonostante il calo delle vendite su base totale, le spedizioni di televisori OLED dovrebbero raggiungere i 6,8 milioni di unità, con un aumento del 72,8% su base annua.