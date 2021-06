Counterpoint Technology Market Research ha appena pubblicato le nuove statistiche inerenti al mercato globale dei tablet. La domanda di questi dispositivi continua a stabilire record su record, aiutata dalla pandemia che ha provocato un forte bisogno di apparecchiature informatiche aggiuntive per l'utenza comune.

Si segnala che nel 2020 le spedizioni di tablet sono aumentate del 19% rispetto all'anno precedente. Allo stesso tempo, nell'ultimo trimestre dello scorso anno è stato registrato un massimo mai visto negli ultimi cinque anni. Di fatto, a gennaio-febbraio-marzo 2021, la domanda di tablet è aumentata di una volta e mezza, del 53% anno su anno. Tuttavia, rispetto all'ultimo trimestre del 2020, si è registrato un calo del 22%, ma ciò si spiega con il fattore stagionale.

Apple è leader indiscusso del mercato con una quota del 37% contro il 30% dell'anno precedente. Samsung è al secondo posto; colosso sudcoreano ha rafforzato la sua posizione dal 16% al 20%. Lenovo chiude la top tre con il 9% contro il 5% dell'anno prima. La quota di Huawei è scesa in modo significativo.

Pertanto, le quattro società nominate insieme detengono circa i due terzi del mercato globale. La quota totale di tutti gli altri produttori è inferiore al 30%:

I principali produttori di tablet hanno aumentato la produzione e le spedizioni nel 2020 per soddisfare l'aumento della domanda. Apple e Samsung hanno lanciato e promosso in modo aggressivo nuovi modelli. Le due società hanno ampliato le loro quote di mercato nel corso del 2020. I principali costruttori di tavolette smart sembrano aver beneficiato di una minore concorrenza nel mercato in crescita. Molte aziende avevano precedentemente ridimensionato o chiuso l'attività, mentre Huawei ha perso drasticamente la sua quota a causa del divieto degli Stati Uniti.

L'analista senior Liz Lee ha dichiarato:

I modelli base di iPad hanno rappresentato il 56% delle spedizioni complessive di iPad nel primo trimestre del 2021. Le serie iPad Air e iPad Pro sono seguite rispettivamente con il 19% e il 18% di azioni. Poiché i consumatori sono costantemente preoccupati per i prezzi e la portabilità, l'ultimo iPad 8 è emerso come il modello più venduto. Lanciato nell'ottobre 2020, l'iPad Air 4 si è classificato al secondo posto nella lista dei bestseller in quanto è stato un enorme successo tra i consumatori alla ricerca di convenienza e specifiche elevate.

L'iPad Pro M1 lanciato di recente porta grandi cambiamenti rispetto ai modelli precedenti. La risposta iniziale dei consumatori è stata molto positiva. Ma Apple è attualmente alle prese con i vincoli della catena di approvvigionamento come la carenza di chip e problemi di produzione relativi al pannello Liquid Retina XDR. Di conseguenza, prevediamo che le spedizioni di iPad Pro M1 saranno in grado di aumentare nel terzo trimestre grazie alla stabilizzazione dell'offerta. Questa crescita verrà mantenuta nel quarto trimestre, in linea con l'effetto dell'alta stagione”.